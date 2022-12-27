Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2023 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatili ile ilgili araştırmalar başladı. Söz konusu duruma dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...