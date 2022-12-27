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TBMM tatili ne zaman bitecek? TBMM ne zaman açılacak 2023?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bütçe görüşmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve sözleşmelilere kadro gibi oldukça yoğun günlere sahne oldu. Söz konusu durumların ardından TBMM, yılbaşı tatiline girdi. İşte, TBMM ne zaman açılacak 2023 sorusunun yanıtı...

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