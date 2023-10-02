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        Haberler Gündem TBMM'ye gönderilen ilginç başvurular: "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi"

        TBMM'ye yapılan ilginç başvurular: "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" bile istendi!

        TBMM Dilekçe Komisyonuna vatandaşlar tarafından yüzlerce ilginç başvuru yapıldı. Başvurular arasından en dikkat çekenlerden birisi Fenerbahçe'nin diziliş taktiğinin değiştirilmesi oldu. İşte TBMM Dilekçe Komisyonuna giden birbirinden ilginç dikkat çekici talepler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:38
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        Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 tarihleri arasında 1154 adet başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçe sayısı 245 iken erkeklerden gelen dilekçe sayısı ise 909 adet.

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        TATİL İÇİN İLÇELERE YERLEŞENLERDEN EK VERGİ ALINMASI

        Gönderilen ilginç dilekçelerden birisi "Tatil için ilçelere geçici olarak yerleşen kişilerden ek vergi talep edilmesi" oldu.

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        İSTANBUL'UN FETHİ

        Bir başka talep ise "İstanbul'un fethi ulusal bayram ilan edilsin" şeklindeydi.

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        CEM YILMAZ'DAN GÖSTERİ İSTEĞİ

        İginç başvurulardan bir diğeri ise "Cem Yılmaz, Selçuk Üniversitesi'nde gösteri düzenlesin."

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        FENERBAHÇE SAHA DİZİLİŞİ

        En çok konuşulan başvurulardan birisi Fenerbahçe'ye yönelik oldu. Vatandaşlar "Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin" şeklinde talep oluşturdu.

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        EVLİLİKLER 10 YILDA BİR YENİLENSİN

        Bir diğer başvuru talebi ise "Evliliklerin 10 yılda bir yenilenmesi" üzerine oldu.

        Kaynak: Independent, AA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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