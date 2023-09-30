TBMM'ye yapılan ilginç başvurular: "Fenerbahçe'nin saha dizilişinin değiştirilmesi" bile istendi!

İginç başvurulardan bir diğeri ise "Cem Yılmaz, Selçuk Üniversitesi'nde gösteri düzenlesin."

En çok konuşulan başvurulardan birisi Fenerbahçe'ye yönelik oldu. Vatandaşlar "Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin" şeklinde talep oluşturdu.

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EVLİLİKLER 10 YILDA BİR YENİLENSİN

Bir diğer başvuru talebi ise "Evliliklerin 10 yılda bir yenilenmesi" üzerine oldu.

Kaynak: Independent, AA