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TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu toplandı

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince yurt dışındaki eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu toplandı
AA

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığında toplanan komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, bakanlığın yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerin Türkçe'yi yaygınlaştırmak için yürüttüğü çalışmalar, eğitim ataşelerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Dalkıran, MEB'in 61 ülkede 89 temsilciliği bulunduğunu, fiilen hizmet veren temsilcilik sayısının 69 olduğunu ve 20 temsilcilik için kurulum çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Afrika bölgesinde kurulum çalışmalarına ağırlık verildiğini anlatan Dalkıran, eğitim müşaviri ve eğitim ataşesi sayısının da 63 olduğunu kaydetti.

Dalkıran, özellikle 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 49 ülkedeki temsilciliklere 341 bin 968 kitap ve eğitim materyali dağıttıklarını söyledi.

Yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programını 2018'de yenilediklerini anlatan Dalkıran, güncel olarak bu programın kullanıldığını ifade etti. Dalkıran, şu ana kadar hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler olabileceği düşüncesiyle dil setleri hazırlandığını belirterek, dersleri nasıl anlatacaklarına dair öğretmenler için de rehber kitap oluşturulduğunu ve eğitimler verildiğini aktardı.

EBA'ya 256 Türkçe ve Türk Kültürü kitaplarındaki etkinliklerden oluşan dijital etkileşimli etkinlikleri yüklediklerini dile getiren Dalkıran, EBA'ya yüklenmiş olan bu etkinliklere yurt dışında Türkçe ve Türk Kültürü dersi alan öğrencilerin tamamı tarafından ulaşılabildiğini kaydetti.

Yurt dışındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Dalkıran, amaçlarının yurt dışındaki soydaşların çocuklarının kimliklerini kaybetmeden hem Türkçe hem de yaşadıkları ülkenin dilini bilen donanımlı bireyler olmaları ve Türkiye ile bağlarının güçlenmesi olduğuna işaret etti.

Ülkelerin tutumlarına göre değişen durumlarla karşılaştıklarını da anlatan Dalkıran, ne yaptıklarını şeffaf bir şekilde paylaştıklarını, çocukların sağlıklı bir entegrasyonla topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri için destek olmaya çalıştıklarını anlattıklarını söyledi.

Ahmet Emre Bilgili, verilere göre yurt dışında yaşayan 6,5 milyon civarında vatandaş olduğunu ifade ederek, "Hepimizin temel amacı ana dili muhafaza ederken anavatan ile bağlarını sağlamlaştırmak, korumak ve kültürel kimliği muhafaza ederek gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmak." diye konuştu.

Öğretmen ve okul sayıları hakkında bilgi veren Bilgili, Suudi Arabistan'da 5 şehirde okulları olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti. "Suudi Arabistan hükümeti özellikle Mekke ve Medine'deki okullarımızı tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatmıştır." diyen Bilgili, okulların açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin okullarda devam ettiğini, sivil toplum kuruluşlarında, cami derneklerinde de öğretmenlerin bulunduğunu aktaran Bilgili, Türkçe dersinin notla değerlendirilmeyip okul dışı sosyal etkinlik olarak kabul edilmesinin dersin kıymetini düşüren bir faktör olduğunu kaydetti.

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