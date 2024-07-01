T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE



ESAS NO : 2023/299 Esas

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tapu maliki olduğunuz, Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Mahallesi 101 ada 125 parsel sayılı taşınmaz hakkında kamulaştırma (bedel tescili ve tespiti) davasının açıldığı, ön inceleme duruşmasının yapıldığı, bilirkişi raporunun alındığı, bilirkişi raporunda belirtilen toplam kamulaştırma bedelinin 12,37-TL olduğundan, Asiye Kurukavak mirasçısı: Mehmet -Havas kızı 20/12/1944 doğumlu T.C. 129***8072 dahili davalı Sakine Kurukavak' duruşma günü olan 23/09/2024 günü saat 10:00'da mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu ve ayrıca HMK 139 ve 140/5. Maddeleri dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere tebliğ olunur.