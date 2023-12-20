TCDD 199 işçi alımı yapıyor! 2023 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru detayları

TCDD 199 işçi alımı yapıyor! 2023 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru detayları

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 195 önlisans, 4 lisans mezunu olmak üzere toplamda 199 sürekli işçi alımı yapacak. İlana başvuracakların Tren Makinisti kursuna katılmış olmaları ve Tren Makinisti Ehliyeti sahibi olmalarının zorunlu olacağı belirtildi. Ayrıca Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecekler. İşte, TCDD işçi alımı başvurusuna dair ayrıntılar...