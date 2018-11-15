TCDD, KPSS şartı ile personel alımı yapacak. Adaylar yapılacak sözlü sınavında sınav kurul üyelerince; 100 puan üzerinden özgüvenleri, yazılı ve sözlü iletişimleri, beceri, gözlem, stres ve problem çözme konularındaki yetenekleri olmak üzere beceri alanında toplamda 50 puan, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili olarak da mesleki terim, mesleki yapı malzemeleri ve teknik konulardan mesleki bilgi alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Peki, Başvurular nasıl yapılacak? Ne zaman yapılacak?

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL?

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10 Aralık 2018 – 14 Aralık 2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELER?

1- Öğrenim belgesi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Adli sicil kaydı

4- Askerlik durum belgesi

5- KPSS belgesi

6- Ehliyet

7- İş talep bilgi formu

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Personel alımına başvuracak olan kişilerin sözlü sınavına girmesi zorunludur. 14 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019 tarihleri aralığında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne giderek sınavını olabilecektir.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

İş başvurusunda bulunmuş olan kişiler, sınav kurul üyelerine özgüvenleri, iletişim becerilerini, gözlem, problem çözme yeteneklerini, mesleki terim ve becerileri konusunda ki bilgilerini sergileyecekler. Yapılacak olan bu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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