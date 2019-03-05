Bahar, özellikle batı bölgelerinde yavaş yavaş yürekleri ısıtan yaşam çığlığıyla kendini hissettiriyor.

Habertürk'ten Olay Aydilek'in haberine göre, Doğu Anadolu’da ise kara kış hükmünü sürdürüyor. Tablo güzelliğinin hakim olduğu bir ortamda TCDD’nin bir Doğu Anadolu seferi… Her yer göz alabildiğine bembeyaz örtüyle kaplı.

Makinistler, önce raylar üzerinde bir karartıyı fark ediyor. Bu, seyir güvenliği için risk oluşturabilir! Makinistler, temkinli… Hemen trenin hızı düşürülüyor. Karartı netleşiyor; bu bir kurt. Makinistler, sürüsünden kopup demiryolu üzerinde koşan kurdu önce klaksonla uyarıyor ve raylardan çıkmaya “davet” ediyor. Kurt, “Bana mısın?” demiyor, koşmaya devam ediyor. Yolundan dönmüyor.

Makinistler, bu sefer camdan kafasını çıkarıp, sesli uyarıda bulunuyor. O da karşılık bulmuyor. Makinistlerin tüm çabası boşuna… Kurt, rayları bırakmıyor. Kara tren, doğanın önünde saygıyla eğiliyor. Kurt, raylarda yoluna devam ediyor. TCDD makinistlerinin yol emniyetine olduğu kadar yaban hayatına gösterdiği saygı büyük takdir topluyor.