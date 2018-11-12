SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
TCDD personel alımı gerçekleştirecek?
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

TCDD 157 personel alımı gerçekleştirecek? Başvuru şartları nelerdir?

TCDD'de 157 kişilik personel alımı olacak. Bu personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. TCDD, başvuru yapmış olan kişileri puan üzerinden değerlendireceğini açıkladı. Peki, TCDD personel alımı ne zaman? TCDD personel alımı başvuru şartları neler? İşte TCDD personel alımı hakkında merak edilenler...

12.11.2018 - 15:55 | Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ( TCDD) işyerlerine daimi iş sözleşmesi ile çalışmak için 157 personel alımı yapılacaktır. 15 Kasım tarihinden itibaren İŞKUR'un internet sayfasına girerek başvuru yapıp ve gerekli belgeleri temin edecekler.  Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman? TCDD personel alımı şartları neler? İşte TCDD personel alımı hakkında merak edilenler...

TCDD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.12.2018– 14.12.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELER?

1- Öğrenim belgesi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Adli sicil kaydı
4- Askerlik durum belgesi
5- KPSS belgesi
6- Ehliyet
7- İş talep bilgi formu

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Personel alımına başvuracak olan kişilerin sözlü sınavına girmesi zorunludur. 14.01.2019 - 18.01.2019 tarihleri aralığında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne giderek sınavını olabilecektir.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

İş başvurusunda bulunmuş olan kişiler, sınav kurukl üyelerine özgüvenleri, iletişim becerilerini, gözlem, problem çözme yeteneklerini, mesleki terim ve becerileri konusunda ki bilgilerini sergileyecekler. Yapılacak olan bu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X