Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ( TCDD) işyerlerine daimi iş sözleşmesi ile çalışmak için 157 personel alımı yapılacaktır. 15 Kasım tarihinden itibaren İŞKUR'un internet sayfasına girerek başvuru yapıp ve gerekli belgeleri temin edecekler. Peki, TCDD personel alımı başvuruları ne zaman? TCDD personel alımı şartları neler? İşte TCDD personel alımı hakkında merak edilenler...

TCDD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.12.2018– 14.12.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELER?

1- Öğrenim belgesi

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Adli sicil kaydı

4- Askerlik durum belgesi

5- KPSS belgesi

6- Ehliyet

7- İş talep bilgi formu

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Personel alımına başvuracak olan kişilerin sözlü sınavına girmesi zorunludur. 14.01.2019 - 18.01.2019 tarihleri aralığında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne giderek sınavını olabilecektir.

SÖZLÜ SINAVDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

İş başvurusunda bulunmuş olan kişiler, sınav kurukl üyelerine özgüvenleri, iletişim becerilerini, gözlem, problem çözme yeteneklerini, mesleki terim ve becerileri konusunda ki bilgilerini sergileyecekler. Yapılacak olan bu sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

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