TCDD Zafer Treni hatıra bileti alma ekranı! 30 Ağustos Zafer Bayramı “Ben de Zafer Treni’ndeyim” bileti nasıl

TCDD Zafer Treni hatıra bileti alma ekranı gündem oldu. Binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı konuya ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik...

TCDD ZAFER TRENİ HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

30 Ağustos’ta “Ben de Zafer Treni’ndeyim” demek isteyenler “zafertreni.com” adresine girerek ad ve soyadını yazarak hatıra biletlerini oluşturabilirler.

TCDD ZAFER TRENİ BİLETİ ALMA EKRANI

TCDD'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan yapılan açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıl dönümü münasebetiyle; 29 Ağustos Pazar günü Ankara’dan Dumlupınar’a hareket edecek “ZAFER TRENİ” Mustafa Kemal Paşa’nın 30 Ağustos 1924’te Dumlupınar da söylediği “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Sözlerinden ilhamla “YÜKSELEN YENİ NESİL” temsilcilerini milli mücadelemizin yüzüncü yıl etkinliklerinin merkezine almak gayesiyle; Cumhuriyeti kuranların izinde, Cumhuriyeti yükseltip yaşatanların desteği ile Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sinin esin kaynağı, Sivas Kongresi’nde “Ya istiklâl, ya ölüm!” kararının alınmasının öncüsü 18 yaşındaki Balıkesirli Tıbbiyeli Hikmet çizgisinde, ülkemizi yükseltip yaşatma iradesi olanlar, Kemalettin Kamu’nun “Dumlupınar Yolunda” şiirindeki gibi Zafer Treninde yerlerini alıyor.” denildi.