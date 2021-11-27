TCDD, Zimbabve'ye demir yolu alanında destek verecek

AA

TCDD Genel Müdürlüğü ile Zimbabve Ulusal Demiryolları (NRZ) arasında TCDD'nin bilgi ve tecrübelerinin bu ülkeye aktarılmasını içeren bir mutabakat zaptı imzalandı.

AA muhabirinin, TCDD Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, NRZ Yönetim Kurulu Başkanı Martin Tafara Dinha, Zimbabve Türkiye Büyükelçisi Alfred Mutıwazuka, Zimbabve Büyükelçiliği Müsteşarı Charles Scott ile iki ülkenin ilgili heyetlerinin katılımıyla Eurasial Rail Fuarı'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, TCDD'nin mevcut ve planlanan projelerine ilişkin bilgileri NRZ temsilcilerine aktaran Akbaş, Afrika kıtasındaki demir yolu kuruluşlarıyla iş birliklerine önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin 165 yıllık köklü geçmişe sahip kurumu olarak Afrika kıtasına demir yolları konusunda bilgi ve tecrübeleri aktarmaktan mutluluk duyacaklarını bildiren Akbaş, "NRZ ile imzalanacak mutabakat zaptıyla demir yolu alanında her türlü destek vermeye ve iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

NRZ Yönetim Kurulu Başkanı Martin Tafara Dinha da iki kurumun iş birliğini daha da artırmaları gerektiğini belirterek, TCDD'nin yardımlarıyla ileriye gideceklerini kaydetti.

Dinha, TCDD'ye çok değer verdiklerini ve iş birliğini önemsediklerini vurgulayarak, kurumun tecrübelerinden, bilgi birikiminden faydalanacaklarını bildirdi.

Toplantının sonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun himayesinde TCDD Genel Müdürü Akbaş ile NRZ Yönetim Kurulu Başkanı Dinha arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Öte yandan, NRZ temsilcilerinin, "asrın projesi" olarak nitelendirilen Marmaray ve TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi alacakları belirtildi.