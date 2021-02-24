Kahve üreticisi Tchibo’nun Türkiye operasyonunda üst düzey bir atama gerçekleşti. 2007’den bu yana Tchibo’nun çeşitli departmanlarında yer alan ve son olarak Tchibo Türkiye Mağazalar ve Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Hasan Ulutürk, Tchibo Türkiye Genel Müdürü oldu.



Yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır Tchibo Türkiye genel müdürlük görevini yürüten Tuba Yapıncak’ın kariyerine yurtdışında devam etme kararı alması üzerine, şirkette Mağazalar ve Operasyon Direktörü görevinde yer alan Hasan Ulutürk Genel Müdür olarak atandı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapan Hasan Ulutürk'ün, Tchibo içerisinde birçok farklı pozisyonda görev aldığı belirtildi.

Ulutürk, perakende sektöründe satış, iş geliştirme, lojistik, ithalat ve tedarik zinciri operasyonların yönetilmesi konularında 13 yıldan fazla süredir çalışmalar sürdürüyor.