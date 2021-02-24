Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Tchibo Türkiye’de üst düzey atama

Tchibo’nun Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır Tchibo Türkiye genel müdürlük görevini yürüten Tuba Yapıncak’ın kariyerine yurtdışında devam etme kararı alması üzerine, şirkette Mağazalar ve Operasyon Direktörü görevini yürüten Hasan Ulutürk Tchibo Türkiye'nin yeni genel müdürü olarak atandı

Tchibo Türkiye’de üst düzey atama

Kahve üreticisi Tchibo’nun Türkiye operasyonunda üst düzey bir atama gerçekleşti. 2007’den bu yana Tchibo’nun çeşitli departmanlarında yer alan ve son olarak Tchibo Türkiye Mağazalar ve Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Hasan Ulutürk, Tchibo Türkiye Genel Müdürü oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır Tchibo Türkiye genel müdürlük görevini yürüten Tuba Yapıncak’ın kariyerine yurtdışında devam etme kararı alması üzerine, şirkette Mağazalar ve Operasyon Direktörü görevinde yer alan Hasan Ulutürk Genel Müdür olarak atandı.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapan Hasan Ulutürk'ün, Tchibo içerisinde birçok farklı pozisyonda görev aldığı belirtildi.

Ulutürk, perakende sektöründe satış, iş geliştirme, lojistik, ithalat ve tedarik zinciri operasyonların yönetilmesi konularında 13 yıldan fazla süredir çalışmalar sürdürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sabancı'dan 28 milyon TL hibe desteği
İŞ-YAŞAMSabancı'dan 14 yılda 28 milyon TL hibe
DenizBank ve TAV Passport'tan işbirliği
İŞ-YAŞAMDenizBank ve TAV Passport'tan işbirliği
Yapı Kredi Leasing ve Arçelik'ten işbirliği
İŞ-YAŞAMGüneş enerjisini 'taksitle' verecek
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasının ardından piyasalarda dalgalı seyir!
İŞ-YAŞAMKüresel piyasalarda dalgalı seyir!
Türk İlaç borsaya geliyor
İŞ-YAŞAMTürk İlaç borsaya geliyor
TCMB Başkanı Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisini ziyaret etti
İŞ-YAŞAMAğbal'dan TİM'e ziyaret
'Şirketleri kurumsal yönetmezsek küçük şirket ülkesi oluruz'
İŞ-YAŞAM'Girişimciyiz ama bunu sürdüremiyoruz'
Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
İŞ-YAŞAMMoody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Tarım Kredi market sayısı 500'e çıkacak
İŞ-YAŞAMTarım Kredi market sayısı artırılacak
HEAŞ'tan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki işletmelere kira desteği
İŞ-YAŞAMHEAŞ'tan Sabiha Gökçen'deki işletmelere kira desteği