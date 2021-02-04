TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08130
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06921
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.2018
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.9347
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08419
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9435
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.3732
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.64749
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3331
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05363
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.32972
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.79304
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14847
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47363
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00638
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1522
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09784
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1303
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.92080
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00489
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05482
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01691
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.5923
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02405
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.13896
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7590
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35102
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.45572
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47365
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9604
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9027
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07278
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.3395
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.12950
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00568
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47363
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23749
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.6299
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0426
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25618
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.5666
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.0689
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00031
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1610
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25524
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1200
YORUMLAR