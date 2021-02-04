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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
AA

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08130
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.06921
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.2018
BHDBAHREYN DİNARI18.9347
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08419
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.9435
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.3732
BWPBOTSVANA PULASI0.64749
BRLBREZİLYA REALİ1.3331
DZDCEZAYİR DİNARI0.05363
CZKÇEK KORUNASI0.32972
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00051
MADFAS DİRHEMİ0.79304
PHPFİLİPİN PESOSU0.14847
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.47363
KRWGÜNEY KORE WONU0.00638
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.1522
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.09784
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.1303
HKDHONG KONG DOLARI0.92080
IQDIRAK DİNARI0.00489
ISKİZLANDA KRONU0.05482
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01691
LYDLİBYA DİNARI1.5923
HUFMACAR FORİNTİ0.02405
MKDMAKEDONYA DİNARI0.13896
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.7590
MXNMEKSİKA PESOSU0.35102
EGPMISIR LİRASI0.45572
NADNAMİBYA DOLARI0.47365
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00068
PENPERU YENİ SOLU1.9604
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.9027
RSDSIRP DİNARI0.07278
SGDSİNGAPUR DOLARI5.3395
SDGSUDAN POUNDU0.12950
SYPSURİYE LİRASI0.00568
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.47363
THBTAYLAND BAHTI0.23749
TNDTUNUS DİNARI2.6299
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.0426
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.25618
OMRUMMAN RİYALİ18.5666
JODÜRDÜN DİNARI10.0689
VNDVİETNAM DONGU0.00031
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.1610
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.25524
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.1200

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