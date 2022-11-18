Enflasyon beklentisi yükseldi

Dünya, artık ‘Nasıl Bir Ekonomi’ oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; enflasyon beklentisi 67,78'de 68,06'ya yükseldi. Dolar kuru beklentisi ise 19,82 TL'den 19,54 TL'ye düştü.

TCMB tarafından yayınlanan açıklama şöyle:

2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

ENFLASYON

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,24 olasılıkla yüzde 27,00 – 33,99 aralığında, yüzde 58,49 olasılıkla yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 18,31 olasılıkla ise yüzde 41,00 – 47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 13,89’unun beklentilerinin yüzde 27,00 - 33,99 aralığında, yüzde 61,11’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 40,99 aralığında, yüzde 11,11’inin beklentilerinin yüzde 41,00 - 47,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2022 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,63 olasılıkla yüzde 15,00 – 18,99 aralığında, yüzde 38,30 olasılıkla yüzde 19,00 – 22,99 aralığında, yüzde 15,76 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,58‘inin beklentilerinin yüzde 15,00-18,99 aralığında, yüzde 45,16‘sının beklentilerinin yüzde 19,00-22,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 23,00-26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,25 iken, bu anket döneminde yüzde 9,47 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 11,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,00 olarak gerçekleşmiştir.

DÖVİZ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,82 TL iken, bu anket döneminde 19,54 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,61 TL ve 23,35 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.