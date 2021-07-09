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TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB, eski adı beklenti anketi olan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, 2021 yılı için katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.46 seviyesinden yüzde 15.64'e yükseldi. Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de 8.94'den 8.99'a çıktı

TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
HABERTURK.COM

TCMB, eski adı beklenti anketi olan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, 2021 yılı için katılımcıların büyüme beklentisi yüzde 4.9'dan yüzde 5.8'e çıkarken yıl sonu dolar kuru beklentisi de 8.94'den 8.99'a yükseldi.

Reel sektör, finansal sektör ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcının verdiği yanıtlara sonuçlanan ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,64 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşti.

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