TCMB anketinde dolar beklentisi yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayınladı. Buna göre katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19.51 TL iken, bu anket döneminde 19.82 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 22.07 TL ve 23.61 TL olarak gerçekleşti.

ABD Dolar Kuru Beklentilerindeki Gelişmeler (dolar/TL):

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.73 iken, bu anket döneminde hafif yükselişle yüzde 67.78 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 36.74'ten yüzde 37.34'e çıktı. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20.63 ve yüzde 21.17 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,8 iken, bu anket döneminde yüzde 5,1'e çıktı. Buna karşılık GSYH yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.5'ten yüzde 4.2'ye geriledi.