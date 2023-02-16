TCMB'den bankalara döviz forward talebi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz talebini azaltmak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istediği öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, TCMB bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini istedi.

Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19.05 TL'nin altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

Bloomberg'deki haberde, deprem felaketinin ardından yetkililerin dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdığı iddiası yer aldı.

Enflasyonun geçtiğimiz sene yüzde 85'i görerek zirve yapmasıyla birlikte yetkililerin Türk Lirası'nın mümkün olduğunca istikrarlı seyretmesine odaklandığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

Türk Lirası geçen yıl yıl dolara karşı yüzde 30 kadar değer kaybederken bu yılki kayıp ise yüzde 1’in altında.

Depremin etkilerini hafifletmek için mal mukabili (vadeli) altın ithalatını geçici bir süreliğine durdurma kararı sonrası, TCMB bankalardan altın bankalardan yerli müşterilerine altın satışlarında minimum bir spread belirlemelerini istemişti.