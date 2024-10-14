The Economist dergisi Türkiye'deki enflasyonla mücadeleye ilişkin bir makale yayımladı. Makalede Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için politika faizini 41.5 puan artırdığı hatırlatılarak "Faiz artırımları; Türkiye'de daha önceki sorumsuz indirimlerin sonucu oluşan enflasyon sarmalını çözmeye başladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış hazirandaki yüzde 71.6'lık seviyesinden eylülde yüzde 49.4'a düştü. Son 3 yıldır ilk kez yüzde 50'lik politika faizi enflasyonun üzerinde kaldı" değerlendirmesi yer aldı.

Bu durumun Türkiye'nin sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiği spekülasyonunu körüklediği belirtilen yazıda eylül ayındaki aylık yüzde 3'lük enflasyonun ise rahatlamak için daha erken olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Bu spekülasyonlarla ilgili görüşüne başvurulan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay "Aylık enflasyonun temel eğilimi sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar sıkı duracağız. Başka yolu yok" ifadelerini kullandı.