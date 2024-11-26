TCMB Başkanı Karahan bankacılar ile bir araya geldi

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve üç ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.