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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan bankacılar ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 14:56 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:56
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        TCMB Başkanı Karahan bankacılar ile bir araya geldi
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        Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin Ümraniye'deki yerleşkesinde gerçekleşen ve üç ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler oluşturdu.

        Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

        TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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