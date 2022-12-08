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TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Asgari ücret enflasyona etki etmeyecek'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, asgari ücretteki artışın enflasyona etkisi olmayacağını belirterek, "Fiyatlara yedirilerek gelen asgari ücretin enflasyon üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarda bunun örnekleri var" dedi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri'ne katıldı.

Kavcıoğlu, enflasyon, asgari ücret, rezervler ve swap anlaşmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kavcıoğlu "Enflasyonun baz etkisi dışında da geriye gelecek. Bu ay kısmi olarak gerileme oldu. Aralık-Ocak’ta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme öngörüyoruz. Gıda fiyatlarının bizim öngörümüz dışında bir durum söz konusu fiyat oynaklıkları alınan tedbirlerle denge politikalarıyla aşağı doğru bir hareket başlayacak. Kur hareketleri dengelendi, finansman maliyetlerinin Temmuz ayından bu yana KOBİ’lerde 25 puan, orta ölçekli ve üzeri firmalarda 15 puanın üzerinde faiz maliyetleri azaldı. Bu nedenlerle gıda fiyatlarında önemli bir düşüş söz konusu" dedi.

Asgari ücretteki artışın enflasyona etkisi olmayacağını belirten Kavcıoğlu, “Fiyatlara yedirilerek gelen asgari ücretin enflasyon üzerinde çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarda bunun örnekleri var, 2016 yılında yüzde 30’un üzerinde asgari ücret zammı verilen yıllarda yüzde 8,5 enflasyon oluştu. Direkt bir ilgili söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

'TOPLAM KREDİLER İÇERİSİNDE YATIRIM VE İHRACAT KREDİLERİ YÜZDE 28 ARTTI'

Kavcıoğlu, "Gelişmiş ülke merkez bankaları krediyle ilgili makro ihtiyati tedbirler uyguluyor. Önceden sadece faiz politikasıyla kredi mekanizmasını çalıştırıyorduk, bu kısmen resesyon demek, biz bunu tercih etmedik, Türkiye Ekonomi Modeli, tamamen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat bunun sonucunda cari denge ve kalıcı fiyat istikrara ulaşmak. Bu hedefler için makro ihtiyati tedbirleri uygulamak zorundasınız. Bunun sonucu da alıyoruz” diye konuştu.

Kavcıoğlu, krediler içerisinde yatırım ve ihracat kredilerinin yüzde 28 arttığını açıklayarak, “Kredilerin tamamında Eylül’de KOBİ kredileri 2021 yılının tamamında verilen KOBİ kredilerinin bir buçuk katı. Kredinin artış oranına baktığımızda geçen yıla göre KOBİ’lerde 7 kat artış var. Bu kredinin arzuladığımız yere yatırıma, üretime ve istihdama katkı yapacak şekilde gittiğini görüyoruz” dedi.

Kavcıoğlu, “Uygulanan politikaların olumlu sonuç vermesiyle beraber 2023 ile beraber Merkez Bankası’nın rezervleri çok daha güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduatın Merkez Bankası'na bir yükü olmadığının altını çizen Kavcıoğlu, “Hazine’nin KKM mevduatıyla bizimkinin farkını açıkladım. TL'yi dövize karşı korumak için insanlar hesabındaki TL'yi vade sonunda ister döviz ister TL olacak sistem. Biz Merkez olarak rezervi artırdığımız kalemlerden bir tanesi. Burada rezerv işlemi. Bu anlamda bu olayı alıyoruz. Hazinenin işlemiyle tamamen farklı bir yöntem” diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'DAN 5 MİLYAR DOLAR YAKINDA GELECEK'

Swap anlaşmalarıyla ilgili konuşan Kavcıoğlu, “Swapları oturttuğumuz yer yerel paralarla ticaret için swap anlaşması yapıyoruz. Çin-Türkiye ticaretinde çok yoğun şekilde kullanılan swap anlaşmamız var. Swap anlaşmalarının ticaret hacmine çok büyük katkısının olacak. Ukrayna- Rusya savaşından sonra yerel paralarla ticaretin gelişmesini teşvik etmek üzere swap anlaşması yapıyoruz. Rezerv artışını düşünerek yaptığımız bir işlem değil. Rezervlere görüntüde etkisi vardır" ifadelerini kullandı.

Çin, Katar, Güney Kore ve BAE ile swap anlaşmalarına değinen Kavcıoğlu, "Özellikle Çin ile iş yapan Türk firmaları ve Türkiye ile iş yapan Çin firmalarının çok yoğun şekilde kullandığı bir swap anlaşmamız var. Bunu Güney Kore ile de başlattık. BAE ile ticaret hacmimiz eski dönemlere gidiyor. Ticaret hacmimiz arttıkça swap anlaşmalarının bu hacmine büyük katkısı olacağını söyleyebilirim. Bizimle ticaret hacmi cari açık verdiğimiz ülkelerle daha fazla swap anlaşması yapmamız gereken ülkeler var. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar çok yakın zamanda kasalara girer diye düşünüyorum” bilgisini paylaştı.

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