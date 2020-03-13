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TCMB beklenti anketinde dolar arttı, enflasyon düştü

Merkez Bankası, mart ayı beklenti anketini açıkladı. 63 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 10.06 düzeyinden, yüzde 9.98 ile tek haneli düzeye geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 6.45'ten 6.51'e çıktı

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HABERTURK.COM

Merkez Bankası, mart ayı beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. 63 kişinin katılımıyla gerçekleşen Merkez Bankası'nın beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.61 düzeyinden, yüzde 9.51'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.52'den ve yüzde 8.51'e geriledi.

Merkez bankası'ndan yapılan açıklamada, "Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 34.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 24.2 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü" denildi.

Katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.1 olasılıkla yüzde 7.00 - 7.99 aralığında, yüzde 40.2 olasılıkla yüzde 8.00 - 8.99 aralığında, yüzde 22.4 olasılıkla yüzde 9.00 - 9.99 aralığında, yüzde 9.4 olasılıkla ise yüzde 10.00 - 10.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.45 lirayken, bu anket döneminde 6.51 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.51 lira ve 6.66 lira olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.83 iken, bu anket döneminde yüzde 10.38'e geriledi.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde yüzde 3.3 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 3.9 oldu.

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