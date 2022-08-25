Brüt döviz rezervler 1 milyar dolar düştü 0:00 / 0:00

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 19 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 488 milyon dolar düşüşle 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 03.06.2022 41.280 61.460 102.741 10.06.2022 41.725 60.788 102.513 17.06.2022 41.580 59.449 101.028 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 01.07.2022 41.154 59.789 100.942 08.07.2022 39.784 58.867 98.651 14.07.2022 39.409 59.955 99.365 22.07.2022 38.611 59.711 98.323 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 05.08.2022 40.868 67.769 108.637 12.08.2022 41.177 72.560 113.738 19.08.2022 40.762 71.488 112.250