Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Raporda şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.16 oranında arttığına ve yıllık enflasyonun 0.68 puan azalarak yüzde 19.67 olduğuna dikkat çekildi.

"Yıllık enflasyon petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak enerji grubunda yükselirken, diğer alt gruplarda düşüş göstermiştir. Gıda yıllık enflasyonu bu dönemde gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Temel mallar yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi alt gruplar geneline yayılarak sürmüştür. Hizmet fiyatları Ocak ayındaki yüksek artış sonrasında bu dönemde görece ılımlı bir artış göstermiştir. Bu görünüm altında, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yavaşlamış, ana eğilimindeki düşük seviyeler korunmuştur" denildi.