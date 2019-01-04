Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün açıklanan aralık enflasyonuyla ilgili değerlendirmesini yayımladı. Aralık ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enerji, petrol ve döviz kurundaki gelişmelerin enflasyona olumlu yansıdığı kaydedildi. "Aralık enflasyonunda zayıf talep etkisi de hissedildi" denildi.



Raporda öne çıkan noktalar şöyle:





Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi.





Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) yıllık enflasyonu birikimli etkilerle yüksek seyretti.





Gıda enflasyonunda düşeşe hem işlenmiş hem işlenmemiş gıda katkı verdi.





Giyimde endeks tarihinin en yüksek aralık ayı düşüşü görüldü.

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