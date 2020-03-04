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TCMB, şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

TCMB, dün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından şubat ayına dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TCMB raporunda beklentilerin altında gelen enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarının öncü olduğuna dikkat çekti. TCMB, temel mal grubunda genele yayılan fiyat düşüşlerinin sonucu olarak ılımlı seyir kaydedildiğini belirtti.

fiyat gelişmeleri
HABERTURK.COM

TCMB, dün TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından şubat ayına dair fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TCMB raporunda beklentilerin altında gelen enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarının öncü olduğuna dikkat çekti. Rapordan öne çıkan ifadeler şöyle:

- Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,35 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,22 puan yükselişle yüzde 12,37 olmuştur. Bu gelişme büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklanmış; hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda gruplarında yıllık enflasyon yukarı yönlü bir seyir izlemiştir.

- Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt öncülüğünde gerilemiş ve grup yıllık enflasyonu düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde hizmet enflasyonu bir miktar yükselirken, temel mal grubunda genele yayılan fiyat düşüşleri neticesinde ılımlı bir seyir kaydedilmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu sınırlı ölçüde artarken, eğilimleri görece yatay seyretmiştir.

- Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,39 ve 0,11 puan artmış, enerji, alkol-tütün ve temel mal gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,18, 0,10 ve 0,09 puan azalmıştır.

- Temel mal grubu yıllık enflasyonu Şubat ayında 0,30 puan düşüşle yüzde 7,05 olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon giyim grubunda yatay seyrederken, dayanıklı ve diğer temel mal gruplarında gerilemiştir. Dayanıklı mal grubu fiyatları elektrikli ve elektriksiz aletler (yüzde -0,67),mobilya (yüzde -0,36) ve otomobil fiyatlarına (yüzde -0,20) bağlı olarak düşüş göstermiştir.

- Mobilya fiyatlarında bir önceki aydaki KDV indiriminin bu aya sarkan etkisinin izlendiği değerlendirilmektedir. Bu dönemde, ilaç fiyatlarındaki artışa (yüzde 3,63) karşın, diğer temel mallar grubu fiyatları sınırlı da olsa düşüş kaydetmiştir. Özetle, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen, temel mal fiyatları Şubat ayında ılımlı bir seyir izlemiştir.

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