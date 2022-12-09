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Haberler Para TCMB'den ödemelere 'SİPER'
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TCMB 'SİPER'i devreye aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için önemli bir katman servis olan ve dolandırıcılık başta olmak üzere yasa dışı kullanım tespitlerinde hızlı bilgi ve belge aktarımı sağlayan Güvenlik Katmanlama Servisi'ni (SİPER) hizmete sundu

TCMB'den ödemelere 'SİPER'
TCMB'den dolandırıcılara karşı 'SİPER'
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AA

TCMB'den yapılan duyuruda, 7 gün 24 saat anlık para transferi sağlayan FAST Sistemi'nin Aralık 2020'de hizmete sunulduğu anımsatıldı.

Fon transfer işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleşmesinin, beraberinde her türlü güvenlik risklerinin yönetilmesini zorunlu hale getirdiği vurgulanan duyuruda, "Bu kapsamda TCMB, anlık ödemelerin en güvenli şekilde gerçekleştirilmesini ve tabana yayılmasını sağlamak üzere dünya için de örnek bir uygulama olan SİPER platformunu geliştirerek hizmete sunmuştur" denildi.

Duyuruda, SİPER platformunun, para transferini başlatan kurum ile alıcı kurum arasında yasa dışı bir işlem riski hakkında saniyeler içerisinde bilgi paylaşılmasını ve sistemde bulunan tüm katılımcıların da bilgilendirilmesini sağladığı bildirildi.

Platformun sadece FAST için değil tüm fon transfer işlemlerinde de kullanılabileceği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"SİPER finansal kuruluşlarımızın hizmetine yeni açılmasına rağmen, bugün itibarıyla, testler ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış dört bankamız platform üzerinden haberleşmeye başlamışlardır. İki bankamız da test ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olup gerçek ortama geçişleri tamamlanmak üzeredir. Gelecek yılın ilk çeyreğinde FAST üyesi tüm finansal kuruluşların SİPER entegrasyonunu tamamlamaları beklenmektedir.

SİPER platformunun sürmekte olan 2. fazında merkezi yapıda toplanan veriler üzerinde makine öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla akıllı katmanlı stratejik ürünler geliştirilerek yasa dışı kullanımların anomali olarak tespit edilmesi ve ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların hizmetine 2023'ün ikinci yarısında hizmete açılması planlanmaktadır."

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Duyuruda, SİPER platformunun Bankalararası Kart Merkezi (BKM) iş birliğiyle yerli ve milli kaynaklarla geliştirildiği bilgisi verilerek, "TCMB olarak Liralaşma Stratejimizin ödemeler alanında son kullanıcıların tüm dijital ödemeler işlemlerini güvenle gerçekleştirmesinde ve yasa dışı kullanımların en aza indirilmesinde SİPER platformunun önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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