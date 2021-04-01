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TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde durduğu öğrenildi.

TCMB'den sıkı para politikası duruşu mesajı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü yatırımcı toplantısında, sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde durduğu öğrenildi.

Kavcıoğlu, bugün yurt içi yatırımcılarla bir araya geldi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı konuları üzerinde duruldu.

Kaynaklar, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun, içinde bulunulan dönemde yüksek seyreden enflasyon ve enflasyon beklentilerinin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini ifade ettiğini söyledi.

Toplantıda Merkez Bankasının, enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğinin teyit edildiğini belirten kaynaklar, Kavcıoğlu'nun, enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde tutulacağını vurguladığını kaydetti.

Kavcıoğlu'nun, yatırımcılara enflasyon odaklı para politikasının, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görerek, en güçlü silahları olacağı mesajı verdiğini söyleyen kaynaklar, TCMB'nin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağının belirtildiğini aktardı.

Kaynaklar, Kavcıoğlu'nun açıklamalarından bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan 2021 yılı yatırımcı toplantı takvimi şöyle:

2 Haziran (video konferans)
30 Haziran1 Temmuz
1 Eylül (video konferans)
6 Ekim7 Ekim
2 Aralık (video konferans)

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