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TCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nde revizyon yapılacağını duyurdu.

TCMB'den veri yayımlama takviminde değişiklik

TCMB'den veri yayımlama takvimindeki değişikliğe ilişkin yapılan duyuruya göre, yapılacak revizyonların kamuoyuna eş anlı sunulması amacıyla "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ile "Menkul Kıymet İstatistikleri"nin veri yayımlama takviminde yer alan mevcut yayın tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Söz konusu istatistikler, yarın saat 10.00'da yayımlanacak.

Yapılacak değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye, "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri", "Uluslararası Yatırım Pozisyonu", "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri" ve "Menkul Kıymet İstatistikleri" sayfalarında yapılacak revizyonlar bölümünden erişilebilecek.

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