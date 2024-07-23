TCMB'den yeni sterilizasyon hamlesi

Faizi yüzde 50'de sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma tarafında yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre bankalara giden yazıyla TCMB TL karşılığı altın ve Döviz ihalelerine başlayabileceği belirtildi.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.