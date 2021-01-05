TCMB: Enflasyonda belirleyici temel mallar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

TCMB: Enflasyonda belirleyici temel mallar

TCMB, dünkü enflasyon rakamlarının ardından aralık ayı fiyat gelişmelerine dair raporunu paylaştı. Raporda enflasyonun ana belirleyicisi olan temel mallara dikkat çekilirken, dayanıklı mal ve giyimdeki ayrışmanın sürdüğü ifade edildi

TCMB: Enflasyonda belirleyici temel mallar
HABERTURK.COM

TCMB, aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımda.

TCMB'nin yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde "Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel mallar olurken,
dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma sürmüştür. Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış
eğilimini sürdürmüştür. " değerlendirmesinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erdemir'den Kümaş'a 340 milyon dolar - Haberler
İŞ-YAŞAMErdemir'den Kümaş'a 340 milyon dolar
Nakdi destek ödemeleri 8 Ocak'ta yapılacak
İŞ-YAŞAMÖdemeler 8 Ocak'ta yapılacak
ZAM | Alkollü içkinin fiyatı arttı! Son dakika: 70'lik rakı...
İŞ-YAŞAM70'lik rakının vergisi 132 TL'ye çıktı
Türkiye'de 6.9 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşti
İŞ-YAŞAMBirleşme ve satın almalarda artış
Alkollü içkiler için tesis izin bedelleri belli oldu
İŞ-YAŞAMAlkollü içkiler için tesis izin bedelleri belli oldu
Türkiye 2020'de rekor kırdı
İŞ-YAŞAM2020'de 9 milyar dolarlık işlem
Bakan Elvan: 2021, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan enflasyon açıklaması
SON DAKİKA! Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor
İŞ-YAŞAMKayıp aranıyor! Jack Ma 2 aydır görülmedi
Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen ise portakal oldu
İŞ-YAŞAMAralık ayı zam şampiyonu patlıcan
Bakan Varank: 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda
İŞ-YAŞAMŞanlıurfa’ya 41.8 milyon TL yatırım

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X