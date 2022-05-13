TCMB esas mukavelesinde değişiklik

AA

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Anonim Şirketi Esas Mukavelesi'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında mukaveleye, "Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz." maddesi eklendi.

TCMB Esas Mukavelesi'ndeki bu değişiklik, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kapsamında 19 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Bugünkü Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu yasa, TCMB Esas Mukavelesi'ne işlenmiş oldu.