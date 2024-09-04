TCMB ile Suudi Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Suudi Arabistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu
TCMB resmi hesabından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suudi Arabistan Merkez Bankası arasında 3 Eylül 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;
"Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ayman M. Al-Sayari tarafından Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Mutabakat Zaptına imza atılmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."