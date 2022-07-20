Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından gözler Merkez Bankası faiz kararlarına çevrildi. Uzun süredir sabit kalan faiz kararlarında değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, "Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ve MB faiz kararı ne olur?" İşte TCMB Merkez Bankası faiz kararları hakkında merak edilenler...