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HaberlerParaTCMB'nin 2020 yılı dönem karı 34,5 milyar lira oldu
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TCMB'nin 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu

TCMB'nin 2020 yılı dönem karı 34,5 milyar lira oldu
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) 2020 yılında 34 milyar 497,9 milyon lira dönem kârı elde etti.

TCMB'nin 31 Aralık 2020'de sona eren 89. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı 1 trilyon 243 milyar 995,3 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu 319 milyar 703 milyon lira oldu.

Geçen yıl sonu itibarıyla bankanın ihtiyat akçesi tutarı 5 milyar 910 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu sonuçlarla bankanın 2020 yılında elde ettiği dönem karı 34 milyar 497,9 milyon lira seviyesinde oluştu. Banka, 2019'da 44 milyar 732,8 milyon lira dönem karı elde etmişti.

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