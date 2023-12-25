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        Haberler Ekonomi Para TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi - Para Haberleri

        TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 101 milyar 953 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:29
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        TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar liralık teklif
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        TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.

        İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.

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