TCMB önümüzdeki iki yıl beş temel noktaya odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025-2027 Araştırma Gündemi yayımlandı.

Para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine ilişkin konuların da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.