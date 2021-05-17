Reuters

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 ilk çeyrek sonunda özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri şöyle gerçekleşti:



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre 3.5 milyar dolar azalarak 170.2 milyar dolar oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 42.2 milyar dolar oldu