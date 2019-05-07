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TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),iki repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 29 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesi

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Mayıs vadeli repo ihalesi 19 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira ve 14 Mayıs vadeli repo ihalesi 8 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira ile sonuçlandı.

İhaleye 13 Mayıs vadelide 43 milyar 285 milyon liralık, 14 Mayıs vadelide 26 milyar 285 milyon liralık teklif geldi.

Repo ihalelerinde 13 Mayıs vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,06 olurken, 14 Mayıs vadelide en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

 

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