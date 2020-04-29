AA

TCMB'nin bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mayıs vadeli repo ihalesi 14 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira, 7 Mayıs vadeli repo ihalesi 12 milyar lira ve 28 Temmuz vadeli repo ihalesi 10 milyar 936 milyon lira ile sonuçlandı.

6 Mayıs vadeli ihaleye 34 milyar 500 milyon liralık, 7 Mayıs vadeli ihaleye 24 milyar liralık ve 28 Temmuz vadeli ihaleye 11 milyar 377 milyon liralık teklif geldi.

6 ve 7 Mayıs vadelide basit faiz yüzde 8,75, bileşik faiz yüzde 9,14 olurken, 28 Temmuz vadelide basit faiz yüzde 7,25, bileşik faiz yüzde 7,45 seviyesinde gerçekleşti.