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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 38 milyar 395 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,71, 10,77 ve 10,81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,26, 11,32 ve 11,37 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini politika faizinin 200 baz puan civarında yukarıda tutmayı sürdürüyor.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Bazen 1-2 puanlık düşüş ve yükselişler yaşansa da TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyeti genel olarak yüzde 10.15 etrafında yatay seyrediyor. Piyasa yeni karar olmaksızın fonlamanın yüzde 10-10.50 bandında kalmasını bekliyor.