Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılıkTCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
ABONE OL

TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Merkez Bankası sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği repo ihalelerine devam ediyor. TCMB, bugün de piyasaya yüzde 10,7 basit faizle 10 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesi
Reuters

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 6 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhaleye, 38 milyar 395 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,71, 10,77 ve 10,81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,26, 11,32 ve 11,37 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini politika faizinin 200 baz puan civarında yukarıda tutmayı sürdürüyor.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Bazen 1-2 puanlık düşüş ve yükselişler yaşansa da TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyeti genel olarak yüzde 10.15 etrafında yatay seyrediyor. Piyasa yeni karar olmaksızın fonlamanın yüzde 10-10.50 bandında kalmasını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mükelleflere vergi cezalarında indirim imkanı
PARAVergi cezalarında indirim imkanı
İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kredi sözleşmesi imzaladı
PARAİş Bankası'ndan 54 milyon dolarlık imza
Japonya ekonomisi yüzde 28.1 daraldı
PARAÇok sert daraldı
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu BURADA! Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu sorgulama sayfası
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi sonucu 2020
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi
TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
PARATCMB'den sıkılaştırma adımlarına devam
Piyasalar yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) odaklandı
PARAPiyasalar ECB'ye odaklandı
Halkbank temel ihtiyaç kredisi için BAŞVUR! 10.000 TL Halkbank destek kredisi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama 2020! Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sonucu
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi
Halkbank temel ihtiyaç kredisine BAŞVUR! Halkbank 10.000 TL destek kredisi başvurusu sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X