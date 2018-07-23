İhaleye 18 milyar 775 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 17,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 19,39 seviyesinde gerçekleşti.

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