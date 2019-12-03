Altın fiyatları ne kadar oldu?

AA

İhaleye 9 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.