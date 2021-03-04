TCMB rezervleri arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Şubat ile biten haftada 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolar oldu. 631 milyon dolarlık artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise 26 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 1.78 milyar dolar artışla 13.93 milyar dolar oldu.

TCMB'nin 2019 sonundan beri gerileme eğiliminde olan net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Altın rezervleri ise 26 Şubat haftasında 40 milyar 184 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 719 milyon dolar seviyesine yükseldi.