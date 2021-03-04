TCMB rezervleri arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

TCMB rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Şubat ile biten haftada 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolar oldu. 631 milyon dolarlık artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri arttı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Şubat ile biten haftada 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolar oldu. 631 milyon dolarlık artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise 26 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 1.78 milyar dolar artışla 13.93 milyar dolar oldu.

TCMB'nin 2019 sonundan beri gerileme eğiliminde olan net uluslararası rezervleri Ocak ayı ortasında 11.13 milyar dolara inerek Mayıs 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Altın rezervleri ise 26 Şubat haftasında 40 milyar 184 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 719 milyon dolar seviyesine yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 74 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
Güney Kore ekonomisi 22 yıl sonra daraldı
PARA22 yıl sonra ilk kez küçüldü
Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödeyecek
PARADeloitte'den Malezya'ya 80 milyon dolar
TCMB: Sepet değişikliğinin enflasyona etkisi 0,4 puan oldu
PARAYeni sepet enflasyonu 0.4 puan artırdı
Fed Bej Kitabı yayımladı
PARAABD ekonomisinde ılımlı toparlanma
Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
PARAPiyasalarda gözler Fed açıklamalarında
Bankaların kredi faiz oranları 2021: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları
PARABankaların kredi faiz oranları
Dogecoin son durum nedir? 4 Mart Dogecoin kaç TL, kaç Dolar? Dogecoin nasıl alınır? - Kripto Para Haberleri
PARADogecoin kaç TL, kaç Dolar?
TCMB: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülecek
PARATCMB'den 'sıkı para politikası' mesajı
IMF: Merkez bankaları negatif faiz politikasını göz ardı etmemeli
PARAIMF'den Merkez bankaları açıklaması