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        Haberler Ekonomi Para TCMB rezervlerinde düşüş - Para Haberleri

        TCMB rezervlerinde düşüş

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar düşüşle 146 milyar 761 milyon dolara indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:03
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        TCMB rezervlerinde düşüş
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        TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 6 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 761 milyon dolar azalışla 86 milyar 568 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 89 milyar 329 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

        Bu dönemde altın rezervleri ise 150 milyon dolar artışla 60 milyar 43 milyon dolardan, 60 milyar 193 milyon dolara çıktı.

        Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 612 milyon dolar azalarak 149 milyar 373 milyon dolardan, 146 milyar 761 milyon dolara indi.

        TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

        Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
        27.01.2023 50.933 76.206 127.139
        24.02.2023 49.190 71.980 121.170
        31.03.2023 52.176 70.247 122.423
        28.04.2023 46.413 68.471 114.884
        26.05.2023 41.939 56.519 98.458
        27.06.2023 41.432 67.155 108.587
        28.07.2023 41.425 72.349 113.774
        25.08.2023 41.344 75.955 117.299
        29.09.2023 40.629 81.575 122.203
        27.10.2023 44.148 82.412 126.560
        24.11.2023 45.496 90.997 136.493
        22.12.2023 47.896 97.557 145.453
        29.12.2023 48.231 92.830 141.061
        26.01.2024 48.007 89.154 137.161
        23.02.2024 49.271 82.479 131.750
        29.03.2024 54.378 68.748 123.126
        26.04.2024 59.113 64.967 124.080
        31.05.2024 59.740 83.909 143.648
        21.06.2024 59.127 88.495 147.622
        28.06.2024 58.077 84.833 142.910
        19.07.2024 59.214 94.695 153.910
        26.07.2024 56.104 91.907 148.011
        16.08.2024 58.769 94.146 152.915
        23.08.2024 59.698 90.715 150.413
        29.08.2024 60.043 89.329 149.373
        06.09.2024 60.193 86.568 146.761
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