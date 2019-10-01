Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin yeniden 130 milyar doları üzerine çıkacağını öngören Cumhurbaşkanı Erdoğan "TCMB rezervleri yeniden 100 milyar doları aştı; başbakanlığım döneminde 130 milyar doların üzerine çıkmıştı, yeniden bu rakamı yakalayacağız" dedi.

'ENFLASYONUN TEK HANEYE İNECEĞİNE İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ekonomiyle ilgili şu mesajlar öne çıktı:

Geçen yıl Ağustos'ta yaşanan finansal saldırı istikrarlı bir çizgiye oturtuldu; faizin kademeli aşağı inmesi için ihtiyaç duyulan adımlar da atıldı.

Yeni verilerin açıklanmasıyla enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyorum.

Enflasyonun gerilemeye girmesiyle büyüme yeniden olumlu bir seyir izlemeye başladı.

Turizm gelirlerimiz geçen yıl yüzde 12 arttı, bu yıl yüzde 10 daha artacak.

IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattık.

Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.