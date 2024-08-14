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        Haberler Ekonomi Para TCMB sterilizasyon için Takasbank para piyasasında işlem yapıyor - Para Haberleri

        TCMB sterilizasyon için Takasbank para piyasasında işlem yapıyor

        Bloomberg HT'de yer alan habere göre Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası'nda işlem yapmaya başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:24
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        TCMB sterilizasyon için Takasbank para piyasasında işlem yapıyor
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        Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlıyor.

        Takasbank’a gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen yazıya göre, Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

        Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, alış emirleri bu sabah itibarıyla aktif durumda.

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