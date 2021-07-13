TDP Genel Başkanı Sarıgül:

AA

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın toplumdaki beklentiyi karşılayamadığını, suni gündemlerle ülkeyi oyaladığını savundu ve iktidara geldiklerinde kendilerine oy vermeyenlerin de haklarını, hukuklarını savunacaklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı olduğunu ifade eden Sarıgül, "15 Temmuz ülkemizin, demokrasinin alnına sürülmüş kara bir lekedir. Demokrasi ayıbıdır. 15 Temmuz'un gerçekleşmesine sebep olmuş her türlü iş birlikçi yapıyı sonuna kadar kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu hain darbede hayatını kaybeden demokrasi kahramanlarını rahmetle anıyorum." diye konuştu.

"Sadece 15 Temmuz darbe girişimi değil, 28 Şubat'ta tankları sokakta yürütenler, darbe çağrısında bulunanlar da hesap verecek." diyen Sarıgül, 28 Şubat'ın peşini bırakmayacaklarını, yapanın yanına kar kalmayacağını kaydetti.

Sarıgül, "28 Şubat'ta haklının yanında olmayıp da güçlünün yanında olanlar, demokrasinin yanında olmayıp da askerleri göreve çağıran, o gazetelerin manşetlerini atanlar da mutlaka bunun hesabını vermelidir." dedi.