TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim ittifaklarına ilişkin "İlk turda hiçbir grupla ittifak yapılmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu
AA

Sarıgül, Aydın'ın Efeler ilçesinde partisinin Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ile beraber esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Sarıgül, daha sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Sarıgül, açılışta Aydın'ı daha zengin, güçlü ve gelişmiş bir şehir yapmak için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Devletin bütünlüğünü savunan bir parti olduklarını belirten Sarıgül, "Önce devletimiz gelir, sonra partimiz gelir. Devletimize laf söyletmeyiz, devletimize kelime ettirmeyiz. Atalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı bu bayrağımızı ve toprağımızı en iyi şekilde koruyup kollamak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınına değinen Sarıgül, "Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Ana fikrimiz mutlaka tüm yurttaşlarımızın aşı yaptırmalarından yanadır." dedi.

Sarıgül, seçim ittifakına ilişkin ise şöyle konuştu:

"İlk turda hiçbir grupla ittifak yapılmasını doğru bulmuyoruz. İlk turda her partinin kendi adayını çıkararak kendi oyunu almasını arzu ederiz. Bizim oyumuz neden diğer grupların arasında olsun. İkinci turda zaten şekilleniyor. İttifakı, ülkemizin yararına olursa destekleriz. Demokratik parlamenter sistem doğru bir sistem."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vali Yerlikaya, AKM'nin açılış tarihini açıkladı - Haberler
GÜNDEM Vali Yerlikaya, AKM'nin açılış tarihini açıkladı
İçişleri: Uyuşturucu kaynaklı ölümler yüzde 26 azaldı
GÜNDEM İçişleri: Uyuşturucu kaynaklı ölümler azaldı
Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli'den 'laiklik' açıklaması
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den 'laiklik' açıklaması
Annesini Gasp ettirmiş! Sancaktepe'deki gasp olayında flaş gelişme!- Haberler
GÜNDEM Gasp dehşetinde şoke eden tespit!
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra toplanıyor
GÜNDEM Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra toplanıyor
Geri dönüşüm fabrikasında akıma kapılan işçi öldü
GÜNDEM Akıma kapılan işçiden acı haber!
AÖL Kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne? AÖL kayıt yenileme ücreti 2021 ve kayıt kılavuzu
GÜNDEM AÖL Kayıt yenileme ve yeni kayıtlar başladı!
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi yaralı
GÜNDEM Antalya'da feci kaza: Sürücü öldü, eşi yaralı
Sahtekârlar bu kez Süryani papazları hedef aldı - Haberler
GÜNDEM Sahtekârlar bu kez Süryani papazları hedef aldı
Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e ziyaret - Haberler
GÜNDEM Karamollaoğlu'ndan Asiltürk'e ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.