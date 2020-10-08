TDV KAGEM'de yeni dönem programları uzaktan eğitimle yapılacak

AA

TDV KAGEM'den yapılan yazılı açıklamada, TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Merkezin tüm faaliyet alanlarında cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi farklılıkları dikkate alarak programları hazırladığı ifade edildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle yeni dönemde uzaktan eğitimin bir fırsata çevrildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"KAGEM bir yandan gündüz kuşağında öğle arası ve ikindi seminerlerinde temel İslam ilimlerini ana kaynaklarından hareketle muhataplarına bütüncül bir bakış açısıyla genel katılımcıya sunarken diğer taraftan da sosyal bilimlerin farklı dallarında disiplinlerarası okumaların merkeze alındığı ve özellikle akademik araştırma sürecindeki lisans ve lisansüstü katılımcıları desteklemek amacıyla akşam kuşağında okuma ve tartışma gruplarını gençlerle buluşturuyor."

Birey ve aileye yönelik seminerlerin de düzenlediği bildirilen açıklamada, "Hafta içi ve hafta sonu olarak planlanan Kur'an-ı Kerim, dil ve sanat programlarıyla çalışan katılımcıları da içine alarak uzaktan eğitimi fırsata çeviren KAGEM, tüm program kayıtlarını online form üzerinden alarak yeni dönem çalışmalarını TDV KAGEM Facebook, Twitter, Instagram hesapları ve 'tdvkagem.org.tr' adresi üzerinden takipçilerinin bilgisine sunuyor." ifadesi kullanıldı.