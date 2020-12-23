AA

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, 2011'den beri iç savaşın başladığı Suriye'de, mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden sağlık hizmetlerine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek verildiği belirtildi.

Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak ve daha düzenli bir hayat sunabilmek için "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" projesinin geliştirildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 1753 Suriyeli aileye yapılan konutların teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Türk milletinin mazlum ve mağdurlara yardım ulaştırılması noktasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

2020 ocak ayında başlattıkları proje kapsamında yurt içinden ve yurt dışından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İdlib ve Azez bölgesinde 1753 konutu tamamlayarak ailelere teslim ettiklerini bildiren Açık, şu bilgileri paylaştı:

"1000 iyilik konutunun inşaat çalışmalarına da başladık. Bölgede 5 bin konutu tamamlayarak ailelere teslim etmeyi hedefliyoruz. 30 metrekare büyüklüğünde 1+1 olarak inşa edilen mutfak, banyo ve tuvaleti içerisinde olan ve her türlü olumsuz hava şartlarına karşı korunaklı bir yuva olan konutlarımız ailelerimize daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunuyor."

İç savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelerin camiler ve çadırlar dışında başlarını sokacak bir ortamlarının olmadığının altını çizen Açık, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz konut projesi ile yoğun kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan ailelere, sürdürülebilir barınma imkanı sağlayarak yüklerini bir nebze de olsa hafifletmiş oluyoruz. Bir iyilik konutumuzun maliyeti 6 bin lira. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız bir evin maliyetini tek başına karşılayabilecekleri gibi istedikleri kadar tutarda da bağışta bulunarak ağır kış şartlarında yaşam mücadelesi veren mazlum ve mağdur kardeşlerimizin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkı sağlayabilir. İnşallah hayırseverlerimizin de desteği ile konutları en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz."